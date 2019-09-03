В России начали строить вертолет для работы на шельфе

Новейший вертолет для работы на шельфе Ми-171А3 готов к запуску в производство, сообщил управляющий директор «Улан-Удэнского авиационного завода» (У-УАЗ, входит в «Вертолеты России») Леонид Белых.

«Сейчас будет запущен офшорный вариант Ми-171А2 – вертолет Ми-171А3, который будет соответствовать всем требованиям для работы на шельфе, уже идет подготовка к его производству», – передает РИА «Новости» слова Белых.

Он добавил, что раньше подобная машина была не нужна, так как нефть добывали только на суше, сейчас же такая необходимость возникла.

Он рассказал также, что соглашение на поставку Минобороны арктических вертолетов Ми-8АМТШ-ВА может быть расширено.

«Сегодня пять вертолетов уже эксплуатируются в Минобороны, мы постоянно получаем благодарности от людей, которые летают на этой машине», – сказал Белых.

По его словам, сейчас идет проработка деталей по расширению этого соглашения. «Думаю, программа будет продолжена», – заявил Белых.

Напомним, в декабре 2018 года «Вертолеты России» сообщили, что от государств Юго-Восточной Азии поступили заявки на 70 вертолетов Ми-171А2 и «Ансат».