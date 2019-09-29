Умер экс-президент Крыма

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер на 74-м году жизни в больнице в подмосковном Красногорске, сообщила его дочь Марианна Мешкова.

«Папа сегодня скончался в больнице», – передает ее слова ТАСС.

Других подробностей она не сообщила.

В начале сентября сообщалось, что Мешков перенес инсульт в Турции и был введен в искусственную кому. 16 сентября его перевезли в больницу в Красногорске.

Мешков был избран президентом Крыма в феврале 1994 года. Уже в марте 1995 года Верховная рада Украины и президент Украины отменили Конституцию Крыма, отменив пост президента. В 1998 году была принята новая конституция, по которой Крым стал именоваться Автономной Республикой Крым в составе Украины.

В марте 2014 года Крым воссоединился с Россией.