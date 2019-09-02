Врачи отправили экс-президента Крыма в искусственную кому

Бывший президент Крыма Юрий Мешков перенес инсульт в Турции, об этом сообщил сторонник экс-президента, депутат парламента полуострова в 1994-1998 годах Вадим Мордашов.

«Я только что общался с его сыном Максимом. Могу сказать то, что сын передал: Юрий Мешков поехал на отдых в Турцию, там температура повыше, чем у нас, градусов на десять, случился инсульт – человеку 74 года», – цитирует Мордашова «Интерфакс».

Он уточнил, что Мешкова ввели в состояние искусственной комы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Мешков стал первым президентом Крыма в 1994 году, получив 72,9% голосов во втором туре выборов. Тогдашний глава республики взял курс на сближение с Москвой, вплоть до полного воссоединения. Мешков также предлагал ввести в Крыму рублевый оборот и предоставить крымчанам российское гражданство. В марте 1995 года была отменена Конституция Крыма, после чего республика преобразовалась в Автономную Республику Крым в составе Украины, а Мешков был лишен поста президента.

В марте 2019 года СМИ сообщали об аресте Мешкова в Симферополе на двое суток.