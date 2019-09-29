На Транссибе у поезда на ходу загорелись три вагона

На участке Транссибирской магистрали в Еврейской автономной области в составе движущегося поезда загорелись три вагона с углем, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«29 сентября 2019 года в 13.41 (6.41 мск) в оперативную дежурную смену поступила информация о возгорании вагонов с углем в движущемся поезде. Грузовой железнодорожный состав остановлен на участке Транссибирской магистрали между населенными пунктами Теплое озеро и Биракан. Горящие вагоны отцеплены и отбуксированы в тупик», – сообщается на сайте ГУ МЧС по ЕАО.

Тушением занимались несколько пожарных расчетов и пожарный поезд станции Биробиджан 1.

Движение поездов из-за инцидента не нарушалось.