Бывшие вице-премьеры правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела

Бывшие вице-премьеры правительства Забайкальского края Виктор Паздников и Марина Кириллова стали фигурантами дела о сокрытии налогов, сообщил пресс-секретарь регионального следственного управления СК России Егор Марков.

Марков сообщил, что было возбуждено уголовное дело «в отношении (избранной в Заксобрание и уходящей с должности и. о. вице-премьера) министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также (уволившегося 24 сентября и. о. вице-премьера) бывшего министра территориального развития края Виктора Паздникова», передает ТАСС.

Кириллову подозревают в совершении преступления по статье «Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых (...) должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

Паздников подозревается в пособничестве этому преступлению.

Ранее суд признал виновным по делу о хищении 263 млн рублей бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова. Кроме того, экс-начальника группы военного представительства Минобороны заподозрили в Саратове в получении взятки.

Сообщалось также, что был установлен неожиданный мотив для получения взяток коррупционерами.