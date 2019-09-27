На Украине разгорелся скандал из-за рисунков школьников о дружбе с Россией

В районной общеобразовательной школе Полтавской области Украины разгорелся скандал из-за выставки детских рисунков. Ученикам предложили нарисовать «мир во всем мире», и многие дети изобразили дружбу между Россией и Украиной.

На рисунки с изображением российской государственной символики обратили внимание представители Всеукраинского союза участников «АТО», боевых действий и миротворческих миссий, пишет местное издание kolo.news.

«Вот вам и ответ на то, как наша молодежь и дети понимают мир на всей планете, а подача учителя, наверное, – с Россией. Моя родная школа. Может для кого – то- это просто рисунки, но для меня – просто ужас», – заявил председатель организации Владимир Голованюк.

Украинский военный, участник карательной операции в Донбассе Валентин Диброва, также побывавший в школе, рассказал, что учительница изобразительного искусства дала детям задание нарисовать мир во всем мире. «Но много рисунков так или иначе связанные с миром с Россией: изображены российские флаги, русская военная техника, танк салютует», – рассказал он.

Диброва добавил, что хотя рисунки делали дети, выставка в школе организована педагогами. Он выразил сомнение, что ученики сами придумывали, что рисовать.

25 сентября в школу вызвали сотрудников полиции. Как сообщил представитель ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев, вызов поступил от одного из учеников школы, который сообщил стражам порядка, что «рисунков содержит флаг Украины и флаг России и между ними написано слово «мир».

«Что можно предъявить детям? Мы передадим информацию по результатам проверки соответствующим службам, чтобы они оценили, есть ли в этом какие-то антиукраинские настроения», – добавил представитель управления нацполиции Украины.

Сулаев добавил, что закон не предусматривает никакого наказания именно за такие изображения.

В школе ситуацию пока не прокомментировали.

Отношения России и Украины обострились после государственного переворота в Киеве в 2014 году. В апреле того же года украинские власти начали военную операцию против провозглашенных Луганской и Донецкой народных республик. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тыс. человек.

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