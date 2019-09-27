Американский борец захотел сразиться с Нурмагомедовым

Двукратный чемпион мира по вольной борьбе американец Кайл Дейк решил побороться с российским бойцом смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым.

При этом американец заявил, что сражаться с Хабибом он будет только по правилам вольной борьбы.

«Если Хабиб хочет побороться со мной, то я согласен! Слышал меня, Хабиб Нурмагомедов? Двай сделаем это», – передает «Российская газета» со ссылкой на Fight-library слова Дрейка.

При этом американец заявил, что не будет переходить в ММА, поскольку собирается выиграть «золото» Олимпиады в Токио.

Напомним, 7 сентября чемпион мира в легком весе Хабиб Нурмагомедов одержал победу над американцем Дастином Порье, применив удушающий прием на турнире UFC 242 в Абу-Даби.