Фигурант дела о беспорядках в Москве Миняйло отпущен на свободу

Басманный суд Москвы отклонил ходатайство о домашнем аресте Алексея Миняйло, который обвиняется в участии в беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в столице. Он отпущен на свободу.

«Обвиняемого освободить из-под стражи», – передает РИА «Новости» решение судьи Артура Карпова.

Мосгорсуд объяснил, что Миняйло отпущен, так как в его действиях не усматриваются признаки уголовных преступлений, передает ТАСС.

«Из предъявленного в настоящее время обвинения в действиях Миняйло не усматривается вмененный ему состав преступления (ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки»). В настоящее время усматриваются признаки административного правонарушения и, соответственно, если он будет привлечен к такой ответственности, то время его нахождения под стражей должно быть зачтено», – сообщила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.



«Вопрос о прекращении уголовного дела на данной стадии в отношении Миняйло относится к компетенции Следственного комитета», – добавила она.

Следователь просил суд перевести Миняйло из СИЗО под домашний арест. Ходатайство было поддержано прокуратурой.

Следствие не сообщило, какие именно действия вменяются Миняйло.

Накануне Басманный суд Москвы продлил меры пресечения двум другим участникам несанкционированной акции 27 июля. Егора Жукова оставили под домашним арестом, Самарридина Раджабова – в СИЗО.