Кузнецова назвала самые безопасные для детей регионы России

Итоги Всероссийской акции «Безопасность детства» позволили выявить регионы, где минувшим летом пострадало наименьшее и наибольшее число несовершеннолетних, в «зеленой» зоне оказались Белгородская и Пензенская области, сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

В среду омбудсмен представляет итоги Всероссийской акции «Безопасность детства» летнего периода. Пресс-конференция проходит при участии президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля и председателя совета отцов при детском омбудсмене Андрея Коченова, сообщает РАПСИ.

«Мы посмотрели на число погибших несовершеннолетних детей и получили следующие «пятерки»: самая опасная ситуация наблюдается в Республике Алтай, Московской, Орловской, Новосибирской, Курганской областях. В «зеленом» списке – Белгородская область, Кабардино-Балкарская республика, Пензенская область, Северная Осетия – Алания и Ханты-Мансийский автономный округ», – перечислила омбудсмен.

Аппарат уполномоченного предлагает органам власти разработать межведомственный приказ о взаимодействии в сфере организации досуга в каникулярное время.

«Мы обратимся в правительство с предложением разработать документ о взаимодействии в сфере организации досуга в каникулярное время, что поможет увеличить охват детей различными формами занятости – культурными, спортивными и иными мероприятиями, а значит, обеспечить большую безопасность наших детей. Согласно данным ведомственной статистики, дети, которые не охвачены никакими видами деятельности, гибнут и попадают в травмоопасные ситуации гораздо чаще. Также предлагаем в регионах внедрить систему, представляющую собой единый реестр детских спортивных и игровых площадок с указанием их месторасположения, описанием, информации о балансодержателях с телефонами ответственных за состояние и ремонт, а также контролирующих и надзорных органов. Данная система позволит родителям и просто неравнодушным людям в режиме онлайн сообщать о проблеме на любой из этих площадок. Кроме того, предлагаем обобщить лучшие практики акции и рекомендовать их для внедрения во все субъекты», – сказала Кузнецова.

Всероссийская акция «Безопасность детства» организована уполномоченными по правам ребенка во взаимодействии с Советом отцов, «Молодежкой ОНФ», МЧС и МВД России, а также при активном участии представителей органов власти в субъектах, осуществляющих управление в сфере образования, социальной защиты, культуры, физкультуры и спорта, общественных формирований, родительского сообщества, а также просто неравнодушных граждан.

По словам Кузнецовой, за год существования акции к ней подключились все субъекты страны. По ее словам, акция уже превратилась в масштабное движение единомышленников, объединенных целью сделать мир вокруг детей чище, комфортнее и безопаснее.

«Пора переименовывать ее из акции в движение», – считает Кузнецова.