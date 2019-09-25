Немецкая «дочка» Thomas Cook получит 380 млн евро от государства

Немецкая авиакомпания Condor, входящая в структуру обанкротившегося туроператора Thomas Cook, получит от государства промежуточный кредит на поддержание своей деятельности в размере 380 млн евро.

Как пишет Deutche Welle со ссылкой на сообщение авиакомпании, кредит будет предоставлена на шесть месяцев, половину этих средств выделит федеральная земля Гессен, где находится штаб-квартира компании.

Помощь должна быть одобрена Еврокомиссией, после чего немецкий банк развития KfW направит деньги Condor. Власти ведут с Брюсселем «конструктивные переговоры» по этому вопросу, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. По его словам, финансовая помощь позволит в долгосрочной перспективе сохранить «многие» из почти 5 тыс. рабочих мест в авиакомпании.

В Condor сообщили также о желании подать ходатайство об отделении своего бизнеса от материнской компании, что позволит «получить полную независимость» от британского туроператора.

В сентябре старейшая туристическая компания мира Thomas Cook Group в рамках реструктуризации долгов обратилась за защитой от кредиторов. После переговоров стало известно, что организация объявила о ликвидации и о возвращении всех британских клиентов.

За границей по путевкам Thomas Cook находятся около 600 тыс. человек, из них около 160 тыс. – граждане Британии.

Напомним, в понедельник «дочки» туроператора Thomas Cook в Германии остановили продажи.