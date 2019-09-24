Названо условие для получения ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Условием получения льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей Дальнего Востока может стать срок проживания в квартире, купленной по этой льготной ставке, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Он отметил, что готовится постановление правительства для запуска программы. Оно будет сформировано по «готовым лекалам» существующей льготной семейной ипотеки, передает ТАСС.

«Там надо будет просто прописать критерии. Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое «молодая семья». И очевидно, что мы, наверно, будем (вносить) туда какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку (под 2%) купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области», – сказал Моисеев.

По его словам, обязательный срок проживания в купленной квартире обсуждается. Предполагается, что это будет обсуждаться с Министерством по развитию Дальнего Востока.

«Реализовывать программу, скорее всего, будет Минфин с участием ДОМ.РФ», – сказал замминистра.

Он добавил, что «якорным участником» будет банк «ДОМ.РФ». Все желающие банки также смогут поучаствовать в программе.

«Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить. Я думаю, что в 2019 году потребуются минимальные суммы, фактически за этот год мы будем платить за ипотеку, выданную в ноябре. То есть на этот год потребуется, может быть, 100 млн рублей», – рассказал также Моисеев.

По его словам, в следующем году правительству это обойдется в 3 млрд рублей. К 2025-2026 годам сумма будет нарастать и составит 7 млрд рублей в год, отметил Моисеев.

5 сентября сообщалось, что президент Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.