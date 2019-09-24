Росгидромет назвал 2019 год аномально тяжелым

Для России 2019 год стал аномально тяжелым с точки зрения погодных условий, заявил глава Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко.

«2019 год был тяжелым. Аномальные дожди. Дальний Восток заливало два месяца», – приводит слова Яковенко РИА «Новости».

Летом 2019 года на Дальнем Востоке произошли масштабные наводнения, унесшие жизни нескольких десятков человек. В результате стихийного бедствия были подтоплены тысячи жилых домов.

Наводнения в Приморье могут повториться в следующем году, считает начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.

«На протяжении последних шести лет в Приморье наблюдаются наводнения. В некоторых районах катастрофические. Мы начинаем просчеты 2020 года, и такая вероятность есть, что и в 2020-м в Приморском крае будет наводнение», – сказал Паршин.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке повторяемость крупных наводнений может увеличиться в два раза.