Найден исторический вход в крымскую пещеру «Таврида»

Археологи обнаружили исторический вход в крымскую пещеру «Таврида», рассказал руководитель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Геннадий Самохин.

«Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион – полтора миллиона лет назад», – сказал РИА «Новости» Самохин.

По его словам, через этот вход в пещеру заходили звери, а возможно и человек. Самохин добавил, что с помощью современных приборов им удалось сделать обоснованное предположение о том, где находится этот вход.

Также он отметил, что далее последует работы по вскрытию входа в пещеру и его изучение.

«Там мы можем найти возможное пребывание человека и зверей», – подчеркнул Самохин.

Ранее в крымской пещере «Таврида» ученые обнаружили неизвестные микроорганизмы, более 20 видов древних млекопитающих и шесть видов птиц, а также кости гигантской ископаемой птицы, которая по размерам в три раза крупнее страуса.