Под Грозным открыли памятник «Защитникам России»

Глава Росгвардии Виктор Золотов и руководитель Чечни Рамзан Кадыров открыли в пригороде Грозного памятник «Защитникам России».

Торжественная церемония открытия монумента прошла в поселке Ханкала, ее приурочили к 20-й годовщине создания Объединенной группировки войск (сил) (ОГВ(с)) по проведению контртеррористических операций (КТО) на Северном Кавказе, передает РИА «Новости».

«Мы склоняем головы и выражаем глубокую признательность родным и близким солдат правопорядка, которые ушли на выполнение своей последней задачи, направленной на целостность нашей страны», – сказал Золотов в ходе мероприятия.

Директор Росгвардии отметил, что открывая монумент в честь защитников Отечества, они отдают дань их подвигу и сохраняют память «о цене мира и спокойствия» для следующих поколений.

«Мы гордимся нашими боевыми товарищами, которые самоотверженно отстаивали свободу и независимость России. Мы никогда не забудем их стойкость, отвагу и патриотизм. Знаем, что у подножия монумента всегда будут живые цветы, а память о наших товарищах всегда сохранится в наших сердцах», – подвел итог Золотов.

Глава Чечни Рамзан Кадыров и Золотов возложили первые букеты красных роз к памятнику.

На бетонном постаменте установлена гранитная плита, на которой изображена войсковая колонна на фоне горного ущелья. На памятнике выгравирована надпись «Храните память о защитниках России, они отдали за нее самое дорогое – жизнь».

Участие в церемонии приняли представители РПЦ, командование Северо-Кавказским округом войск Нацгвардии.

По данным Минобороны, с 1999 по 2008 годы на Северном Кавказе погибли 3684 военнослужащих, 31 человек числится пропавшим без вести.