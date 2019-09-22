Робота «Федора» захотели вернуть на МКС

Побывавший на Международной космической станции робот «Федор» может еще раз вернуться на нее, заявил глава компании-разработчика «Андроидная Техника» Евгений Дудоров.

«Есть много разных вариантов. Мы сейчас создаем новых роботов, но, как вариант, и этого робота можем дооснастить, переоснастить и дальше задействовать. Либо будем по совсем новым направлениям работать», – передает его слова «Интерфакс».

Он отметил, что скоро пройдет встреча по обобщению опыта использования робота в космосе. На ней примут решение о дальнейшей судьбе проекта.

Напомним, «Федор» побывал на МКС. Дудоров позже заявил, что в будущем его могут использовать для популяризации космонавтики.

В то же время в США выразили мнение, что аналогичного человеку робота никогда не создадут, однако подобные «Федору» разработки необходимы.