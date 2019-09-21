Россиян предупредили о грядущей волне угонов автомобилей

Россияне должны быть аккуратнее, поскольку всплеск угонов автомобилей в России приходится на октябрь, сообщили в Министерстве внутренних дел.

По данным ведомства, в группе риска находятся владельцы японских, корейский и российских машин. Авто среднего класса обычно угоняют, чтобы разобрать на запчасти и продать, передает портал Autonews.ru

В МВД отметили, что за первое полугодие 2019 года количество краж автомобилей снизилось на 15,4%. За этот период в России зарегистрировано порядка 7 тыс. подобных случаев.

Чаще всего машины похищают в Петербурге, затем следует Москва, Ленинградская, Московская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.

Ранее сообщалось, что в России с 2014 по 2018 год сократилось число преступлений – примерно вдвое меньше регистрируется угонов транспортных средств.