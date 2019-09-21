В Иране анонсировали совместные учения с Россией и Китаем

Иран, Россия и Китай проведут совместные военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе, заявили в Генштабе Вооруженных сил исламской республики.

«Иран в скором времени проведет совместные учения с Россией и Китаем в Оманском заливе и Индийском океане», – приводит FARS слова представителя ведомства.

Он подчеркнул, что в ходе учений военные обменяются опытом в тактических и военных маневрах.

В свою очередь в Минобороны Ирана сообщили, что вскоре в Тегеране состоится встреча глав генштабов.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в Индийском океане пройдут совместные российско-иранские военные учения.

В конце июля Россия и Иран договорились расширить военное сотрудничество. Командующий иранских ВМС Хосейн Ханзади также сообщал, что в будущем могут пройти совместные военно-морские учения двух стран в районе Ормузского пролива.