Прокуратура заинтересовалась сообщениям об отказе принять девочку в детсад из-за внешности

Прокуратура Стерлитамакского района Башкирии организовала проверку сообщения о том, что двухлетнюю девочку с деформированным лицом и сросшимися пальцами отказываются принять в детский сад. Кроме того, ребенку не оформляют инвалидность.

В надзорном ведомстве сообщили РИА «Новости», что по результатам проверки будет дана правовая оценка «действиям или бездействиям должностных лиц местного самоуправления, а также докторам поликлиники, курирующей ребенка».

«По результатам проверки при наличии оснований будут внесены акты прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре.

В мэрии Стерлитамакского района сообщили, что родители девочки не обращались к руководству детского сада села Алатаны, где проживает семья. На днях мать девочки обратилась с заявлением в отдел образования с просьбой зачислить ребенка в сельский детский сад.

«Конечно, ребенок будет ходить в дошкольное образовательное учреждение», – пояснили в районной администрации.

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова выразила готовность оказать Башкирии помощь в истории с двухлетней девочкой с деформированным лицом, которую не берут в детский сад и не оформляют инвалидность.

Ранее стало известно о сельской двухлетней девочке из Стерлитамакского района с деформированным лицом и сросшимися пальцами рук и ног, которой волонтеры привозят продукты. Сообщалось, что ребенка отказываются принять в детсад, так как она якобы «распугает всех воспитанников». Также сообщалось, что девочка вместе с родителями проживает в доме без отопления и воды.

Глава региона Радий Хабиров заявил, что власти помогут этой семье.