Названы признаки начала болезни Альцгеймера

О начале болезни Альцгеймера, помимо нарушения памяти, могут свидетельствовать ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) – главной структуре по изучению этой болезни в США.

В Национальном институте старения США отмечают, что главным фактором риска для болезни Альцгеймера по-прежнему считается возраст человека. По мнению экспертов института, число людей с этим заболеванием удваивается каждые пять лет старше 65 лет, передает РИА «Новости».

По имеющимся у организации данным, около трети всех людей, достигших 85 лет, могут иметь болезнь Альцгеймера. «По мере старения населения эти цифры будут расти, покуда не будут найдены способы предотвратить или отложить развитие болезни», – считают ученые.

«Для многих людей сигналом к началу ранней стадии болезни Альцгеймера является не связанные с памятью аспекты когнитивного сознания, например проблема подбора нужных слов, проблемы со зрением и ориентированием в пространстве, нарушения в способности рассуждать логически и принимать решения», – рассказали в институте, который входит в Национальный институт здравоохранения США (National Institute of Health).

Специалисты допускают, что может также иметь значение комбинация генетики, образа жизни и окружающей среды, но «значимость каждого из этих факторов для роста или снижения риска заболеть недугом Альцгеймера индивидуальна».

Вопреки мнению, что спорт помогает от всех болезней, специалисты Института старения США признаются, что в случае с Альцгеймером подвижный образ жизни может не стать панацеей.

«Основываясь на имеющийся к настоящему времени исследованиях, нет свидетельств, которые бы позволили рекомендовать физические упражнения в качестве способа предотвратить связанную с болезнью Альцгеймера деменцию или легкое когнитивное нарушение, которое характеризуется проблемами с памятью и часто ведет к деменции альцгеймерского типа», – отмечают в организации.

Между тем, врачи подчеркивают, что нельзя забывать о том, что физическая активность имеет положительный эффект на здоровье: даже по мере старения спорт может помочь снизить риск падений, сохранить мобильность и независимость, уменьшить риск развития хронических заболеваний вроде диабета, депрессии и высокого давления.

В субботу отмечается Всемирный день болезни Альцгеймера. Заболевание характеризуется потерей памяти, способности рационального мышления, появлением сложностей с ориентированием в пространстве. Недуг был впервые описан в 1907 году немецким психиатром Алоисом Альцгеймером, в честь которого и получил название.

На прошлой неделе нейрохирург назвал указывающие на рак головного мозга симптомы.