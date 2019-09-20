Основателем сети детской порнографии в Грузии оказался приглашенный Саакашвили педагог

Один из двух иностранцев, задержанных в Грузии в связи с изготовлением и распространением детской порнографии, работал в стране во времена экс-президента Михаила Саакашвили, который приглашал волонтеров обучать грузинских детей английскому языку, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По этому громкому делу накануне МВД Грузии при содействии Европола, а также американской и австралийской сторон, задержало гражданина США, австралийца и девять граждан Грузии, включая родителей и родственников девочек в возрасте от 8 до 14 лет. Теперь задержанным грозит от 20 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Как сообщает грузинское информационное агентство «Интерпрессньюс», один из задержанных иностранцев, американец, в 2011-2012 годах преподавал английский язык в селе Зегдулети Горийского района.

Он прибыл по саакашвилевской программе преподавания английского языка – экс-президент лично активно приглашал волонтеров обучать грузинских школьников. Педагоги жили в семьях.

Жители Зегдулети рассказали, что не замечали в поведении педагога, которому на тот момент было 50 лет, странностей. По окончании программы он покинул село.

Граждане США и Австралии сняли квартиру в Тбилиси, где фотографировали девочек от 8 до 14 лет.

Среди задержанных граждан Грузии – несколько жителей села Зегдулети.

Примечательно, что это не первый порноскандал, в котором замешан педагог, приглашенный по программе Саакашвили. В 2010 году педагог из Англии выложил в одной из соцсетей собственные откровенные фотографии и снимки его друзей гомосексуального характера. Этот педагог преподавал в западногрузинском городе Зугдиди в первом и одиннадцатом классах. Об этом рассказала тогда газета «Асавал-дасавали», так как жители Западной Грузии возмутились поведением педагога. Однако возглавлявший в то время минобрнауки Грузии Дмитрий Шашкин заступился за учителя, назвал фотографии «фальшивкой» и извинился перед англичанином.

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