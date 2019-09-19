Граждане США и Австралии могут сесть пожизненно в Грузии за детское порно

Группа из 11 человек – девять граждан Грузии, а также 58-летний гражданин США и 60-летний – Австралии, задержаны в Грузии за изготовление и реализацию детской порнографии, им грозит от 20 лет до пожизненного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Граждане США и Австралии сняли квартиру в Тбилиси, где фотографировали девочек от 8 до 14 лет.

Примечательно, что к этим съемкам несовершеннолетних привлекали их родители и родственники, которые также в числе арестованных.

За это взрослые получали гонорары – примерно до 170 долларов.

В спецоперации участвовали представители Европола, а также правоохранительных органов США и Австралии, сообщило МВД Грузии.

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