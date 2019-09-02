Путин поздравил школьников Тулуна с Днем знаний

Президент России Владимир Путин в школе Тулуна поздравил учеников с Днем знаний: зайдя в класс на урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

«Я вас поздравляю с началом учебного года», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Президент России спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети в ответ согласно закивали.

«Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будет намного лучше, чем была», – заверил Путин.

Обращаясь к ученикам с поздравлением в честь нового учебного года, российский лидер заметил, что говорит эти слова не только ученикам тулунской школы, но и всем российским школьникам.

«Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь», – сказал президент России.

По его словам, задача взрослых – создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. «Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов», – отметил Путин.

Он отметил также, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне. «Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас, и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году», – сказал Путин.

Президент Владимир Путин ранее дважды побывал в Иркутской области, пострадавшей от паводка. Во время поездки в июле он пообщался с местными жителями и провел совещание по вопросам ликвидации последствий подтоплений. Глава государства обещал в скором времени снова посетить регион, чтобы проинспектировать ход восстановительных работ.

В начале августа Путин сообщал, что восстановительные работы после наводнения в Иркутской области могут выйти из графика по объективным причинам.

Напомним, ранее в понедельник сообщалось, что президент Владимир Путин 2 сентября прибыл в Иркутскую область. Из Братска глава государства направится в город Тулун, где ознакомится с ходом работ по ликвидации последствий паводка, пообщается с местными жителями и, как обещал в свой первый приезд, посмотрит, как отремонтировали школу.

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