Уборщица нашла младенца в общественном туалете у московского метро

Уборщица нашла в общественном туалете около станции столичного метро «Коломенская» брошенного младенца. Новорожденного ребенка мать выбросила в унитаз.

«Убрала мужское отделение, пошла через сквозную дверь в женское. Смотрю, кровь, а в унитазе прямо в воде лежит ребенок! Причем я постоянно хожу между туалетами, и ни звука, ни стона, ни криков слышно не было», – приводит слова уборщицы «Московский комсомолец».

Отмечается, что новорожденная девочка провела в хлорированной воде около 10 минут. Женщина вызвала на место инцидента врачей. После того, как ребенка госпитализировали, медики установили, что девочка доношенная и выживет.

При этом ранее врачи забирали с улицы женщину с кровотечением, приехавшую из ближнего зарубежья. Факт того, что женщина незадолго до госпитализации родила ребенка, был установлен позже. Женщина находится в реанимации.

Ранее в Москве задержали мать, которая пыталась утопить младенца в туалете торгового центра.