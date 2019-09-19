Савченко стала ведущей политического шоу о «секретах» Рады

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко начала работу в качестве телеведущей, она будет вести программу «Комментатор. Верховная Рада с инсайтом» на телеканале Zik.

«Я нахожусь здесь не для политиков, не для олигархов, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы. Для того, чтобы рассказать вам секреты Верховной рады, что обсуждается в кулуарных разговорах», – говорит Савченко в анонсе, опубликованном на YouTube-канале Zik.

Ранее Савченко заявляла, что из-за судимости не может снова поступить на службу в Вооруженные силы Украины, потому надеется найти работу, «которая будет ограничена в контактах с людьми и будет более физической».