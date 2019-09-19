Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих

Президент Владимир Путин подписал указ о повышении окладов месячного содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы.

«Повысить с 1 октября 2019 года в 1,043 раза размеры месячных окладов дипломатических работников МИД, дипломатических представительств и консульских учреждений РФ, территориальных органов – представительств МИД РФ на территории РФ в соответствии с присвоенными им дипломатическими рангами <...>», – гласит текст указа, передает ТАСС.

Также в документе идет речь о федеральных государственных гражданских служащих.