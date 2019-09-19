Нацбанк Украины решил изъять из оборота мелкие монеты

Национальный банк Украины с 1 октября принял решение изъять из оборота монеты номиналом одна, две и пять копеек, они перестанут быть платежным средством.

«Монеты одна, две и пять копеек перестанут быть платежным средством на Украине и будут изъяты из наличного обращения с 1 октября 2019 года. Также из обращения постепенно будет выводиться монета номиналом 25 копеек, которая пока останется платежным средством. Но те монеты номиналом 25 копеек, которые будут попадать в банки, не будут возвращаться обратно в оборот, и постепенно их будет становиться все меньше», – сообщила пресс-служба нацбанка страны на странице в Facebook.

Граждане смогут обменять бесплатно монеты на банкноты других номиналов в суммах, кратных 10 копейкам на протяжении следующих трех лет. До 30 сентября 2020 года включительно монеты можно будет сдать во всех отделениях украинских банков. После, до 30 сентября 2022 года включительно, монеты будут приниматься Нацбанком, Ощадбанком, Приватбанком и Райффайзен Банком Аваль, дополняет ТАСС со ссылкой на сообщение банка.

Ранее нацбанк Украины назвал возможные риски для экономики страны.

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