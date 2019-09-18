Самолет испанских ВВС рухнул в море

Самолет ВВС Испании рухнул в море рядом с испанской провинцией Мурсия, сообщила местная служба экстренной помощи.

«Были получены десятки звонков с сообщениями о падении самолета ВВС Испании в (лагуну) Мар Менор, недалеко от муниципалитета Сан-Хавьер», – сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

Отмечается, что на место отправились службы спасения.

Официальных сведений о количестве людей на борту на данный момент не приводится, по данным источников местной газеты Verdad, самолетом владеет академия ВМС. По этим же сведениям, в самолете были два человека – пилот и его ученик.

В августе самолет ВВС Испании упал в Средиземном море, на борту воздушного судна находился только пилот, который погиб в результате падения.