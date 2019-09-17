Дочь Кейт Миддлтон проговорилась одноклассникам о беременности мамы

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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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Медведев отменил устаревшую советскую ересь

Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня»
Вы, может, и не заметили, но сегодня в России отменили тысячи законов и постановлений советских времен. Если вы не знали, что эти идиотские постановления до сих пор действовали, значит, вы никогда не пытались заниматься бизнесом. Подробности...
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Убийцами рабочих мест являются не роботы

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Либерал-глобалистская элита целенаправленно подавляет и уничтожает субъект роста – человека, ориентированного на труд, приумножение благосостояния и освоение новых пространств. Такой человек больше не нужен. Подробности...
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    Шутовское венчание Собчак

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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

          • Другой (указать в комментарии)

          Как вы относитесь к решению суда выпустить Кокорина и Мамаева из колонии по УДО?
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          • Не одобряю

          • Мне безразлично

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            Как обманывают российских автомобилистов

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            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
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              Дочь Кейт Миддлтон проговорилась одноклассникам о беременности мамы

                 17 сентября 2019, 15:29
              Фото: POOL New/Reuters
              Текст: Евгения Шестак

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              Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта проболталась своим одноклассницам, что скоро у нее появится младшая сестра.

              По словам принцессы, ее мама – герцогиня Кембриджская – «ждет еще одну девочку». Разговор девочки услышала помощница учителя и передала информацию в СМИ, передает New Idea.

              Насколько достоверны слова Шарлотты, пока неизвестно. Однако, по словам педагогов, она говорила об этом громко и уверенно. 

              Как отмечает телеканал «360», принцесса Шарлотта пошла в первый класс в престижную школу имени Томаса Баттерси.

              В апреле прошлого года герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Это третий ребенок пары – в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015-го – Шарлотта.


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