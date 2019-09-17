Дочь Кейт Миддлтон проговорилась одноклассникам о беременности мамы

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон принцесса Шарлотта проболталась своим одноклассницам, что скоро у нее появится младшая сестра.

По словам принцессы, ее мама – герцогиня Кембриджская – «ждет еще одну девочку». Разговор девочки услышала помощница учителя и передала информацию в СМИ, передает New Idea.

Насколько достоверны слова Шарлотты, пока неизвестно. Однако, по словам педагогов, она говорила об этом громко и уверенно.

Как отмечает телеканал «360», принцесса Шарлотта пошла в первый класс в престижную школу имени Томаса Баттерси.

В апреле прошлого года герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон родила мальчика. Это третий ребенок пары – в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015-го – Шарлотта.