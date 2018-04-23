Герцогиня Кейт родила третьего ребенка

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в понедельник родила мальчика, который стал пятым в очереди престолонаследия, сообщили в пресс-службе Кенсингтонского дворца.

Ребенок появился на свет в 11.01 по местному времени (13.01 мск) в больнице святой Марии в лондонском районе Паддингтоне, принц Уильям присутствовал при рождении сына, передает ТАСС.

Ребенок весит 3,9 килограмма. Мама и малыш чувствуют себя хорошо, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Скорее всего, герцогиня, как и в случае с принцессой Шарлоттой, будет выписана в тот же день, и уже вечером новорожденного увидят многочисленные журналисты, собирающиеся сейчас у больницы, а с ними и весь мир, передает РИА «Новости».

Это третий ребенок пары – в июле 2013 года у Кейт и Уильяма родился мальчик Джордж, а в мае 2015 – девочка Шарлотта. Ребенок займет пятое место в очереди престолонаследия после своего дедушки принца Уэльского Чарльза, папы и брата с сестрой. Его имя по традиции должно быть объявлено через несколько дней.