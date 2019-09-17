Названы города – лидеры по оттоку молодежи

Российская молодежь стремится переехать в Москву, Санкт-Петербург и другие города, где можно найти высокооплачиваемую работу, навыки для которой люди получили в родном городе.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на директора Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, в проведенном институтом исследовании миграционных потоков жителей крупных и средних городов страны в возрасте от 18 до 30 лет удалось выяснить, что в основном народ пытается уезжать из крупных и развитых городов, где можно получить образование, но нельзя найти работу по полученной специальности с высокой зарплатой.

По данным исследования, больше всего молодежи, которая хочет уехать из родного города живет в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего таковых проживает в Москве, Севастополе, Грозном, Краснодаре и Симферополе.

Напомним, 10 сентября сервис «Работа.ру» провел опрос, который показал, что 86% россиян недовольны своей зарплатой.