Трамп пожаловался на нехватку боеприпасов для войны с «одной страной»

Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что в США наблюдался дефицит боеприпасов после президентств Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего.

Трамп рассказал, что Джеймс Мэттис, когда занимал пост главы Пентагона, сказал ему: «Сэр, у нас очень мало боеприпасов». Президент США заверил, что «никого не обвиняет». Однако, по его словам, тогда складывалась ситуация, при которой у США «мог быть конфликт» с «одной страной». При этом Трамп отказался называть страну, с которой США грозило столкновение.

Глава Пентагона просил Трампа предпринять шаги, чтобы «отложить» конфликт из-за нехватки боеприпасов, передает ТАСС.

«Ни один президент никогда не должен слышать эти слова», – заявил тогда Трамп, добавив, что не желает впредь оказываться в «таком положении».

Описывая ситуацию 2017 года, Трамп заявил: «Я не хочу говорить: «Не было боеприпасов». Но было близко к этому». Теперь же у США «больше боеприпасов, больше ракет, больше танков, больше реактивных истребителей», заверил президент страны.

По словам Трампа, половина американских «реактивных истребителей не летали», были «в плохом состоянии», когда ему досталось президентское кресло. Теперь же у США «есть лучшие истребители в мире, и все хотят их купить», заявил он.

Трамп сказал, что проблемы «унаследовал от прошлой администрации» Обамы и «от администрации перед президентом Обамой», то есть от Буша-младшего.

Напомним, с самого начала своего президенсткого срока Трамп критикует Обаму. Так, в авгуте он заявил, что отсутствие России в G8 объясняется проигрышем Обамы российскому лидеру Владимиру Путину.