Бахрейн купил у США ЗРК Patriot

Бахрейн впервые приобрел американские ЗРК Patriot, сообщил наследный принц королевства Сальман бен Хамад.

Он встретился в Вашингтоне с главой американского государства Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».

Наследный принц сообщил, что стороны «подписали соглашение о покупке первых ракет системы Patriot». По его словам «лучшего времени было не найти».

Речь идет о сделке на 2,5 млрд долларов.