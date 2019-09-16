Хоккеист Мусатов арестован из-за мошенничества с криптовалютой

Кузьминский суд Москвы заключил под стражу на месяц хоккеиста Игоря Мусатова, который обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на 800 тыс. долларов.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Мусатову меры пресечения в виде содержания под стражей до 15 октября», – сказала судья, сообщает ТАСС.

Однако сам Мусатов в суде назвал свое дело результатом оговора. «Готов представить следствию все факты своей невиновности», – добавил он.

Уточняется, что защита просила освободить Мусатова под домашний арест, но следователь сообщила, что только содержание Мусатова в СИЗО не позволит ему скрыться.

Мусатов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам дела, хоккеист совершил преступление в начале 2018 года. Тогда он встретился в центре Москвы с занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка предпринимателем «с целью обсуждения дальнейшего сотрудничества, совершения сделок с криптовалютой биткоин и инвестициями».

«Мусатов в ходе телефонного общения с Абеляном В. М., вводя последнего в заблуждение, договорился о продаже криптовалюты общей стоимостью 800 тысяч долларов (на 19 февраля 2018 года эта сумма эквивалентна 45,3 млн рублей), при этом убедив Абеляна в осуществлении сделки», – сказано в материалах дела.

Игорь Мусатов – воспитанник хоккейной школы московского «Спартака», в 2007 году стал серебряным призером чемпионата мира в составе молодежной сборной России. Также выступал за несколько клубов из России и Словакии: «Спартак», «Ак Барс», «Локомотив», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Слован».

Ранее сообщалось, что Игорь Мусатов устроил дебош в одном из московских ресторанов Москвы.