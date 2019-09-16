Глава офиса Зеленского заявил о сумасшедших в партии «Слуга народа»

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что в партии «Слуга народа» есть сумасшедшие и психически больные люди.

«Конечно, там есть разные люди. Там есть люди, которые раньше на базаре продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека», – заявил Богдан «ВВС-Украина».

При этом он отметил, что пока эти люди идут к одной цели – они команда, а когда кто-то перестает быть частью команды, его, вероятнее всего, начинут считать врагом. «Мы очень демократичны к своим врагам», – добавил Богдан.

Ранее появилась информация о том, что в окружении президента Украины произошел конфликт.