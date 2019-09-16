Власти Московской области создали онлайн-сервис о строящемся жилье

Руководство Московской области разработало сервис для покупки недвижимости «Подмосковные стройки», которое позволит потенциальным покупателям оценить риски приобретения той или иной недвижимости.

На данный момент сервис (App Store (для iOS) и Play Маркет (для Android) работает в составе приложения «Добродел», оно представляет собой специальный раздел о строительстве, передает 360. Позднее для сервиса создадут свое собственное приложение, весь функционал обещают доработать до конца года.

Пока «Подмосковные стройки» представляют собой карту с объектами в области, обозначенными разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим.

Желтый цвет означает, что застройщик отстает по графику строительства, красный – что лучше найти другой вариант, зеленый – что строительство идет по плану. Синим отмечаются здания, которые только планируется возвести.

Также сервис собирает комментарии людей, купивших или собирающихся купить жилье, чтобы пользователи могли узнать мнение других покупателей.

Кроме того, «Подмосковные стройки» помогут узнать количество рабочих и техники на стройке, допущенные нарушения и т.д. Для того, чтобы воспользоваться всеми функциями, пользователю нужно зарегистрироваться на «Доброделе».