Отлов бездомных животных обязали снимать на видео

Правительство утвердило правила гуманного отлова животных, которые предусматривают возврат их владельцам и обязательность видеозаписи процесса отлова, сообщили в Минприроды.

«Установлена обязанность ведения видеозаписи процесса отлова животных без владельцев и процесса возврата животных к месту прежнего обитания, а также условия транспортировки животных без владельцев, включая максимальное количество перевозимых в автотранспортном средстве животных, предельное время перевозки, сроки передачи животного в приюты с момента отлова», – передает РИА «Новости» сообщение Минприроды.

Там добавили, что указания коснутся юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в части ответственного обращения с животными.

«Утверждение методических указаний позволяет обеспечить регулирование численности животных без владельцев наиболее безопасными для животных способами, осуществлять эти действия гуманными методами, исходя из необходимости сохранения жизни и здоровья животным, а также обеспечить возможность возврата животных их законным владельцам», – говорится в сообщении.

Напомним, весной 2014 года в поселке Тикси стая бродячих собак напала на девятилетнюю девочку, от полученных ранений она скончалась.

Напомним, газета ВЗГЛЯД писала, чего не хватает новому закону о защите животных.