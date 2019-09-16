Появился первый желающий создать новый российский космический пистолет

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) готов создать новый пистолет для космонавтов, сообщили в пресс-службе института.

«Учитывая богатый опыт института в разработке различных видов стрелкового оружия, предприятие в случае получения заказа готово приступить к его выполнению», – передает РИА «Новости» сообщение ЦНИИточмаша.

ЦНИИточмаш является разработчиком новейшего пистолетного комплекса «Удав», который вскоре может поступить на вооружение Российской армии.

Напомним, ранее в понедельник в Роскосмосе рассказали, что корпорация рассматривает возможность возвращения огнестрельного оружия в экипировку российских космонавтов.

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