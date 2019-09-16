МИД Болгарии прокомментировал шпионской скандал с «Русофилами»

МИД Болгарии не рассматривает обвинения в шпионаже лидера болгарского движения «Русофилы» Николая Малинова в разрезе отношений с Россией, заявила вице-премьер и министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева.

«Была тяжелая неделя для людей, которые работают против болгарских интересов. Они не имеют ничего общего с теми, кто любит Россию. Речь идет об обвинении против конкретного человека, это не имеет ничего общего с болгарским внешнеполитическим ведомством. Жду, что Государственное агентство национальной безопасности и прокуратура сделают свою работу и когда кто-то работает против интересов нашей страны, то [его деятельность] будет расследована. Надеюсь, что отношения между Болгарией и Россией не пострадают», – передает ТАСС со ссылкой на газету «Сега» слова Захариевой.

«Расследование не имеет ничего общего с нашими отношениями с Россией. Болгария старается развивать эти отношения с учетом взаимных интересов. Геополитическая ориентация нашей страны [ЕС и НАТО] абсолютно понятна, она была определена еще до того, как партия «Граждане за европейское развитие Болгарии» пришла во власть», – отметила она.

Отвечая на вопрос о заявлении МИД в связи с выставкой, посвященной 75-летию освобождения стран Восточной Европы от нацизма, Захариева сказала, что внешнеполитическое ведомство будет реагировать на любые негативные высказывания против Болгарии.

«Наша общество разделено, и поэтому мы призвали российское министерство иностранных дел не участвовать в таких дебатах, которые облагодетельствуют одну из политических сил. Всегда, когда будет необходимо, мы будем реагировать», – сказала Захариева.

Ранее в МИД Болгарии резко отреагировали на открытие в посольстве России в Софии выставки, посвященной 75-летию освобождения народов Восточной Европы от нацизма. Болгарское внешнеполитическое ведомство заявило, что российской дипмиссии не стоит «занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса («освобождение»)».

Посольство России заявило, что обескуражено такими словами МИД Болгарии о выставке, приуроченной к 75-летию освобождения Восточной Европы, и о роли СССР во Второй мировой войне.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции в Болгарии на заявление болгарского МИД.

Напомним, в начале сентября глава партии АБВ, экс-глава МВД Болгарии Румен Петков назвал безумной позицию болгарского министерства иностранных дел об освобождении Восточной Европы от нацизма Красной Армией.