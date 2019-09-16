Россияне назвали недостатки женщин-политиков

Россияне хотели бы, чтобы женщины имели возможность реализовать себя в политике наравне с мужчинами, но дефицит женщин в этой сфере отмечают сейчас реже, чем в 1990-е, следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным опроса, россиян стало больше устраивать соотношение женщин и мужчин в политике. Если в 1998 году лишь 27% респондентов ответили, что женщин в политике достаточно, то сейчас об этом сообщили уже 40%. При этом запрос на увеличение доли женщин уменьшился с 45% до 32%, пишет газета «Коммерсант».

В целом 78% россиян положительно относятся к тому, что женщины реализуют себя в политической сфере, а 81% опрошенных уверены, что женщины должны присутствовать в политике наравне с мужчинами.

В числе преимуществ перед мужчинами на аналогичных позициях респонденты называли свойственную женщинам «близость к людям» (11%), развитую интуицию (8%), мудрость (7%), доброту (5%) и рассудительность (4%). Из недостатков назывались мягкость характера (9%), эмоциональность (9%), неспособность сосредоточиться только на работе (6%), недальновидность (3%) и непрофессионализм (3%). Самыми известными женщинами-политиками опрошенные назвали главу Совета федерации Валентину Матвиенко (33%), общественного деятеля Ирину Хакамаду (12%) и главу Центризбиркома Эллу Памфилову (9%).

В телефонном опросе «Политика с женским лицом: российский вариант», который проводился 12 сентября 2019 года, участвовали 1,6 тыс. человек.

Напомним, в январе во время круглого стола «Профилактика и предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин: причины и пути преодоления» уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что представительство женщин в парламенте слишком мало и не превышает 14%.