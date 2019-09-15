В бундестаге объяснили решение по Opal желанием Запада вытеснить Россию с рынка газа

Решение суда Евросоюза по газопроводу Opal носит политический характер, его приняли для того, чтобы частично вытеснить Россию с рынка газа, заявил глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд.

«Есть намерение, искусственно сокращая объемы транзита, повысить цену на российский газ, чтобы сделать американский сжиженный газ более конкурентоспособным», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что решение суда вместо справедливости и равенства «ведет к рыночной деформации» и удорожанию энергоресурсов для Европы.

Накануне оператор газовой трубы Opal – компания Gastransport GmbH –ввела ограничение на использование «Газпромом» транзитных мощностей газопровода.

В пятницу Федеральное сетевое агентство Германии запретило оператору Opal проводить поставки газа сверх мощностей, предписанных судом ЕС.

10 сентября польский энергетический концерн PGNiG заявлял, что выиграл в суде ЕС дело о газопроводе Opal, было отменено решение ЕК о полном использовании трубы Газпромом.