Москва возмутилась решением ЕСПЧ по делу экс-сотрудника КГБ в Литве

Решение Большой палаты Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) об отказе в пересмотре принятого в марте постановления по делу экс-сотрудника советского КГБ литовца Станисловаса Дрелингаса вызывает разочарование и возмущение, говорится в заявлении МИД России.

В деле «Василяускас против Литвы» Большая палата ЕСПЧ отступила от собственной позиции, подчеркивается в сообщении на сайте МИД России.

«Она, по сути, «узаконила» допущенное в постановлении от 12 марта 2019 года попустительство расширению понятия «геноцид» в нарушение норм международного права», – указали в дипведомстве.

«Налицо неприемлемое санкционирование под эгидой «правосудия» в ЕСПЧ ретроспективного применения отдельными странами уголовного закона, а также потакание со стороны суда ведущейся в них массированной кампании по переписыванию истории и героизации нацизма», – говорится в комментарии.

Дрелингас был ранее осужден литовским судом по статье о «геноциде против литовского народа» за участие в 1956 году в спецоперации по аресту одного из лидеров литовского националистического формирования «лесные братья» Адольфаса Раманаускасе-Ванагаса.

Литовское правосудие определило «партизан» как членов отдельной национальной и этнической группы, искусственно расширив положения конвенции 1948 года, чтобы квалифицировать деяния Дрелингаса как «геноцид» по смыслу конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года (под защиту которой попадают лишь группы, идентифицируемые по национальному, этническому, расовому или религиозному признаку).

Таким образом, Дрелингас не мог предугадать, что по прошествии более 60 лет его участие в поимке Раманаускаса-Ванагаса будет квалифицировано в качестве «геноцида» посредством столь волюнтаристского толкования данного понятия, отметили в дипведомстве.

Дрелингас обратился в ЕСПЧ, который, однако, большинством голосов не установил нарушений во внутрилитовском судебном процессе. Тем самым, по сути, для отдельных стран санкционирована «обратная сила» уголовного закона, добавили в МИД России.

«Полагаем, что столь недальновидная и непоследовательная позиция ЕСПЧ открывает дверь для опасного и недопустимого пересмотра исторических фактов. Напомним, что на совести членов упомянутых бандформирований жизни тысяч мирных жителей Литвы», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Москва призвала ЕСПЧ и компетентные структуры Совета Европы «не потворствовать ведущейся в Литве государственной линии на прославление бандформирований, реабилитации их участников и политическом преследование боровшихся с ними лиц, неугодных нынешним литовским властям».