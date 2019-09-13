Минфин предупредил о рисках цифровых денежных переводов

Большая часть граждан, пользующихся цифровыми денежными переводами, не чувствуют сопряженных с этим рисков, ситуация тревожная, заявил замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«Большинство пользователей цифровых услуг в сфере денежных переводов и других форм взаимодействия на финансовых рынках не чувствуют эти риски. Многих, наверное, слишком пленит простота, с которой цифровые технологии вошли в обыденную жизнь, и легкость, с которой осуществляются транзакции, прежде всего связанные с решением каких-то бытовых вопросов. На самом деле ситуация немножко более тревожная», – пояснил замминистра, передает РИА «Новости».

Он добавил, что ведомство волнуют две стороны этой ситуации – блок финансового регулирования и финансовых рынков, а также финансового образования.

«У нас задача по линии финансового образования – постепенно информацию о рисках, связанных с использованием цифровых технологий в финансовой сфере, постепенно включать в учебники и иную литературу, которую мы готовим и которую мы распространяем в субъектах РФ. В последнем издании, которое мы распространили и о котором недавно говорили, этого материала пока нет, но в следующем издании сконцентрируем внимание на рисках и возможностях, которые дают цифровые технологии или онлайн-допуски к нашему инструменту – ОФЗ для населения», – сказал Сторчак.

Минфин рассчитывает еще раз провести неделю финансовой грамотности.

«Планируем провести очередную Неделю финансовой грамотности, которая... в этом году стартует 31 октября. И как раз она посвящена рынкам цифровых финансовых услуг», – уточнил замглавы ведомства.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что в настоящее время нецелесообразно снижать налоги для малоимущих.