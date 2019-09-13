МИД оценил отношение Белоруссии к вопросам Крыма, Абхазии и Южной Осетии

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал позицию Белоруссии по вопросам Крыма, Абхазии и Южной Осетии.

В интервью газете «Труд» Лавров ответил на вопрос о том, мешает ли отношениям Москвы и Минска отказ Белоруссии признавать российский Крым и независимость Абхазии и Южной Осетии.

Министр подчеркнул, что «говорить о каких-либо сложностях не приходится». Он обратил внимание на то, что Минск в ООН всегда голосует против «откровенно провокационных» резолюций, касающихся Крыма, Абхазии и Южной Осетии, передает РИА «Новости».

И российская сторона, и ее «белорусские друзья» осознают необходимость «укрепления Союзного государства», сказал Лавров.

Министр указал, что МИД России и Белоруссии каждые два года утверждают программы согласованных внешнеполитических действий.

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