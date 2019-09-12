Стало известно о давлении офиса Зеленского на суды по делу телеканала Newsone

Офис президента Украины Владимира Зеленского поставил перед судами задачу как можно быстрее лишить лицензии телеканал Newsone, сообщают украинские СМИ.

В частности, в офисе президента уже пообщались с руководством Окружного суда, а также с администрацией Шестого административного апелляционного суда, «который должен утвердить решение первой инстанции».

«Обоим судам поставлена задача рассмотреть обращение Нацсовета в кратчайшие сроки и лишить NewsOne лицензии», – сообщает «Страна.ua».

Нацсовет Украины по ТВ ранее принял решение обратиться в суд с просьбой аннулировать лицензию телеканала NewsOne.