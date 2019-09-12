В Риме нашли виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

Полиция Рима провела операцию по делу об обрушении эскалатора на станции римского метро «Репубблика» в октябре 2018 года, в ходе которого пострадали болельщики московского футбольного клуба ЦСКА.

В полиции сообщили, что в отношении четырех фигурантов дела применены меры пресечения, предполагаемые ответственные за происшествия являются сотрудниками муниципальной транспортной компании Atac и римского метро. Их обвиняют в мошенничестве с государственными закупками и причинении телесных повреждений с отягчающими обстоятельствами, передает РИА «Новости».

По данным полиции, операция «позволила пролить свет на причины обрушения эскалатора» на станции «Репубблика».

В октябре 2018 года в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек. В тот момент по нему спускались несколько россиян, приехавших в Рим поболеть за российскую команду на матч «Рома» – ЦСКА.

В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были госпитализированы.

Напомним, в декабре прокуратура Рима исключила из числа подозреваемых по делу об обрушении эскалатора в метро российских болельщиков.