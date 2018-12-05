Названы вероятные виновники ЧП с российскими болельщиками в метро Рима

Прокуратура Рима исключила из числа подозреваемых по делу об обрушении эскалатора в метро российских болельщиков, сообщают итальянские СМИ.

Следствие установило, что происшествие случилось не по вине россиян, а из-за отсутствия контроля за состоянием эскалатора и недостаточного обслуживания, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию римской газеты Messaggero.

Обвинение в причастности к нанесению травм и непредумышленному происшествию, возможно, предъявят менеджерам компании Atac, управляющей общественным транспортом в Риме.

Также его могут предъявить представителю компании, выигравшей тендер на обслуживание эскалатора.

Газета отмечает, что в задачи работников Atac входил контроль за качеством работ по техосмотру, приемке и обслуживанию транспортных средств.

По данным издания, прокуратура вскоре должна представить результаты экспертизы, проливающей свет на причины произошедшего. Поломка и обрушение, согласно предварительной версии, были вызваны сбоем системы вращения ступеней и отказом функции экстренного торможения.

В ближайшие дни, отмечает Messaggero, прокуратура должна предоставить результаты экспертизы, которая может пролить свет на причины происшествия. По предварительной версии, поломка и обрушение были вызваны сбоем системы вращения ступеней и отказом функции экстренного торможения.

Напомним, в октябре в римском метро произошло обрушение эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек. В тот момент по нему спускались несколько россиян, приехавших в Рим поболеть за российскую команду на матч «Рома» – ЦСКА.

В результате инцидента около 20 россиян получили травмы, 16 из них были госпитализированы.