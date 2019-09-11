Следователи начали проверять версию о замученной до смерти Быстрицкой

Следователи начали проверку обстоятельств смерти народной артистки СССР Элины Быстрицкой, сообщают СМИ.

По данным телеканала РЕН-ТВ, актрисе могли не обеспечить должного ухода, и тем самым «замучить ее до смерти».

Ранее друзья Быстрицкой попросили Следственный комитет проверить «странные события», якобы ускорившие смерть артистки.

Напомним, актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля в возрасте 91 года.