Сеул потребовал запретить использовать на ОИ-2020 флаг «Восходящего солнца»

Южная Корея направила в Международный олимпийский комитет (МОК) жалобу в связи с возможным использованием Японией на Олимпиаде 2020 года флага «Восходящего солнца» с расходящимися лучами, сообщило южнокорейское министерство культуры, спорта и туризма.

«На имя главы МОК Томаса Баха направлено письмо, в котором выражаются глубокое сожаление и обеспокоенность в связи с позицией Оргкомитета игр в Токио по вопросу использования флага «Восходящего солнца», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Авторы документа утверждают, что имперское знамя Японии означает для народов Азии примерно то же, что нацистская свастика для европейцев.

«Демонстрация флага «Восходящего солнца» будет противоречить олимпийскому духу и ценностям мира и гуманизма», – резюмирует министерство.

Ранее письмо с угрозами и пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии, авто письма утверждал, что у него есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан этой страны.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала, что Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну. Япония и Южная Корея объявили друг другу холодную войну.