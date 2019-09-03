В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами

Письмо с угрозами и пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии, сообщает издание «Асахи».

Авто письма утверждает, что у него есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Южной Кореи, передает ТАСС.

«Корейцы, убирайтесь вон», – приводит издание выдержку из письма.

В связи с инцидентом южнокорейские дипломаты обратились в японскую полицию.

Напомним, в прошлую субботу японский депутат Ходака Маруяма, ранее предложивший «отвоевать» у России Южные Курилы, решил захватить у Южной Кореи острова Такэсима.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о «тихой» войне между Японией и Южной Кореей, которая может разрушить важнейшую для современной промышленности отрасль.