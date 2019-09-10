МВД заявило о полном контроле ситуации на площади Советов в Улан-Удэ

Полицейские задержали двух активных участников несанкционированного массового мероприятия в Улан-Удэ, об этом сообщает МВД по республике Бурятия.

«Один из них привлекается к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных статьями 20.1 «Мелкое хулиганство», 20.2 «Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и 19.3 «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» КоАП РФ, второй – статьей «Нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» 20.2 КоАП РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В МВД подчеркнули, что ситуация на площади под контролем правоохранительных органов, нарушений не допущено. Участники несанкционированного митинга предупреждены об уголовной ответственности за неповиновение законным требованиям полицейских.

Также ведомство отметило, что сведения о задержании депутата Народного Хурала (областного парламента), опубликованные в СМИ, и информация «о проведении обысков в квартирах организаторов митинга в Улан-Удэ» не соответствуют действительности.

В Улан-Удэ в воскресенье состоялись выборы мэра. Победу одержал действующий врио главы горадминистрации Игорь Шутенков (самовыдвиженец), набравший 52,52% голосов. На втором месте – сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ) с 36,58%, передает РИА «Новости».

В понедельник пресс-служба бурятского уполномоченного по правам человека сообщила, что в на стихийном митинге на площади Советов в Улан-Удэ протестующие выразили несогласие с результатами выборов мэра. Омбудсмен заявила, что выяснит законность задержания участников акции, и подчеркнула, что результаты голосования признаны состоявшимися и легитимными.